Боррель: ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Евросоюз не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Белоруссии, но «они не должны умирать в лесу» на польско-белорусской границе, поэтому Минск должен разрешить доступ гуманитарной помощи беженцам из стран Азии и Африки, а также вернуть их домой.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметив, что въезд в Евросоюз «не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу».

«ЕС не сможет впустить никого из них (мигрантов на польско-белорусской границе – прим. ред.). Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», - приводит слова Борреля ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии.

Накануне британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что ЕС может ввести ограничения в отношении Национального аэропорта столицы Белоруссии, гостиницы «Минск» и порядка 20 белорусских чиновников.

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