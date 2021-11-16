ЕС вводит новые санкции против Белоруссии

Мигранты пытались попасть из Белоруссии в Евросоюз Фото: REUTERS

Евросоюз решил ввести против Белоруссии новые санкции из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В понедельник, 15 ноября, в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой главы МИД согласовали пятый пакет санкций в отношении Минска, его содержание обещают обнародовать в ближайшие дни.

На данный момент известно, что в европейский «черный список» включены 166 белорусских граждан и 15 организаций. Среди тех, кто упоминается в этом перечне – высшее руководство страны, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, а также министры, прокуроры, силовики, представители судебной и избирательной системы. Кроме того, введения ограничения будут введены в отношении авиакомпаний и турагентств, которых в ЕС считают причастными к доставке мигрантов в Минск, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Евросоюз собирается ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. В частности, – против министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макейя и авиакомпании «Белавиа». Накануне британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что ЕС может ввести ограничения в отношении Национального аэропорта столицы Белоруссии, гостиницы «Минск» и порядка 20 белорусских чиновников.

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