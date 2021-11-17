Байден заявил, что США продолжат отправлять свои корабли в Южно-Китайское море

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные корабли продолжат заходить в Южно-Китайское море, несмотря на то, что Пекин постоянно выражает негодование по этому поводу.

По словам американского лидера, он обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином во время виртуальной встречи накануне, и «споров не было». Байден подчеркнул, что морское право определяет, что является территориальными водами», а корабли США «будут оставаться за пределами их территориальных вод».

«Я ясно дал понять, что мы будем соблюдать правила игры. Международное воздушное пространство – это международное воздушное пространство, чтобы они ни говорили», - приводит слова главы Белого дома ТАСС.

К слову, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные будут действовать в Черном море, «как посчитают нужным». По словам официального представителя Минобороны США, Вооруженные силы страны «в качестве члена НАТО и самостоятельно» продолжат «летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам».

Как писал сайт kp.ru, Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи с американским лидером сказал, что Китай и США должны уважать друг друга, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.