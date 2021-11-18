Что произошло в ночь на 18 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германии следует прекратить процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2" "ради мира". По его мнению, "не нужно давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения".

Телефонные переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Джейка Салливана прошли в "откровенной и конструктивной манере".

Представители держав обсудили ряд важных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе региональные и глобальные проблемы.

Американский обозреватель Анатоль Ливен в статье для журнала Nation заявляет, что Украина может забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы. Однако велика вероятность, что РФ победит в этой возможной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о рисках распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны. По его мнению мнению, такая угроза реальна.

Жителям Казани, Перми, Ижевска и Йошкар-Олы удалось заснять видео падающего на Землю светящегося метеороида. Объект диаметром около метра вторгся в атмосферу нашей планеты и красиво сгорел.

В ряде регионов России с 18 ноября прогнозируется неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ухудшение погоды с четверга ожидается на территориях Черноморского побережья, в Алтайском крае, в Хакасии и Алтае.