Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: пресс-служба Роскосмоса

Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, не делая из этого никакого секрета, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», - сказал глава космического ведомства в субботнем эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин отметил, что «противоспутниковое оружие – это очевидная вещь, которой Россия должна обладать», поскольку «в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем», а в последние десятилетия очень активно работают американские военные спутники разведки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы могли угрожать безопасности МКС. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «вместе с союзниками и партнерами будет работать для поиска реакции на этот безответственный акт».

Позже Минобороны России сообщило, что сбитый в результате испытаний советский спутник был недействующим, а образовавшиеся после этого фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Соединенным Штатам об этом хорошо известно.

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