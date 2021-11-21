Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности закрытия границы с Белоруссией из-за нелегалов

Польша заявила о возможности закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Фото: REUTERS

Из-за миграционного кризиса Польша не исключает возможности полного закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас в Таллине.

Моравецкий подчеркнул, что власти Польши рассматривают возможность введения серьезных санкций против Белоруссии. Речь может идти о закрытии транзитных и торговых переходов и о полном закрытии границы.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», - сказал Матеуш Моравецкий.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил о готовности Польши отражать атаки мигрантов в течение нескольких месяцев.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши, проделывая бреши в проволочных заграждениях и бросая камни и другие предметы в польских силовиков. В ответ польская сторона применила водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

После инцидента часть мигрантов разместили в торгово-логистическом центре на территории Белоруссии. Часть мигрантов небольшими группами несколько раз пытались перейти границу.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что на границе с Польшей находятся две тысячи мигрантов и еще семь тысяч – на территории Белоруссии.