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Звезды21 ноября 2021 10:18

Похороны Валерия Гаркалина пройдут на Миусском кладбище 23 ноября 2021

Дату и место похорон Валерия Гаркалина назвала пресс-служба ГИТИСа
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны Валерия Гаркалина состоятся на Миусском кладбище в Москве во вторник, 23 ноября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа. Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет в этот же день в учебном театре ГИТИСа.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный российский актер Валерий Гаркалин умер утром 20 ноября около 6:30 по московскому времени в результате отказа всех органов. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в здравоохранении.

Незадолго до смерти артиста госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция". Врачи до последнего боролись за жизнь народного артиста. Его дочь Ника Гаркалина сообщала о том, что Валерий Гаркалин был привит от ковида. Позднее телеведущая Лариса Гузеева проговорилась друзьям, что Гаркалин все-таки не проходил вакцинацию.