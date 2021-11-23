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Политика23 ноября 2021 0:31

Bloomberg: США не станут вводить санкции в отношении второго судна, упомянутого в отчете по «Северному потоку – 2»

По данным агентства, Вашингтон принял такое решение, потому что корабль принадлежит структуре, связанной с немецким правительством
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к запуску

Газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к запуску

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не будут вводить ограничения в отношении одного из двух судов, о которых говорил госсекретарь США. Речь идет о том судне, название которого Энтони Блинкен упоминать не стал. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, второе судно называется Blue Ship, госдепартамент включил его в список, потому что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом («Северный поток – 2»), но санкции в отношении него не ввели, поскольку корабль принадлежит структуре, связанной с немецким правительством».

Агентство отмечает, что действия Белого дома направлены на то, чтобы «оказать дополнительное давление на Россию, а не настроить против себя власти ФРГ, которые стремятся к реализации проекта».

Ранее Блинкен объявил о санкциях в отношении «двух судов и одой связанной с Россией структуры Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2». Он уточнил, что рестрикции «будут применены» к компании Transadria Ltd, «а ее судно Marlin будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке».

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