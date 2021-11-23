Министр обороны Украины заявил, что Запад поможет Киеву защититься от мнимой «российской агрессии»

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнеры из стран НАТО и Евросоюза помогут Киеву защититься от мнимой «российской агрессии». По его словам, Запад в случае потенциального «вторжения» готов «действовать на опережение».

«Меня убедили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами и странами альянса, и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, притом на опережение, я подчеркиваю. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине», - сказал украинский министр в эфире телеканала ICTV после серии встреч с зарубежными коллегами.

При этом Резников подчеркнул, что «только вместе, только в единении и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ».

Стоит отметить, что в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, и тем не менее, на Украине уже почти восемь лет периодически заявляют, что наша страна готовит полномасштабное «вторжение», и вот-вот нападет, даже даты называют. А на днях в СМИ снова появились публикации об «угрозе вторжения России» с наступлением холодов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Киева о том, что наша страна якобы планирует «вторжение» на Украину, назвал их алармистскими – то есть, порождающими ложную тревогу.

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