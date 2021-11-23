Посол России в США: «Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право»

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о новых ограничениях в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2», сказал, что попытки Штатов вести диалог с Москвой посредством санкций неприемлемы.

Дипломат отметил, что «американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», а также напомнил, как США пытались сорвать завершение проекта, но не преуспели – трубопровод полностью достроен и готов к запуску.

«Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», - подчеркнул Анатолий Антонов.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, Блинкен объявил о санкциях в отношении «двух судов и одой связанной с Россией структуры Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2». Он уточнил, что рестрикции «будут применены» к компании Transadria Ltd, «а ее судно Marlin будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке». Название второго судна Блинкен уточнять не стал.

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