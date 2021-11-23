Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 ноября 2021 2:29

Посол России в США: «Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право»

Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о новых ограничениях в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2», сказал, что попытки Штатов вести диалог с Москвой посредством санкций неприемлемы.

Дипломат отметил, что «американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», а также напомнил, как США пытались сорвать завершение проекта, но не преуспели – трубопровод полностью достроен и готов к запуску.

«Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», - подчеркнул Анатолий Антонов.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, Блинкен объявил о санкциях в отношении «двух судов и одой связанной с Россией структуры Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2». Он уточнил, что рестрикции «будут применены» к компании Transadria Ltd, «а ее судно Marlin будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке». Название второго судна Блинкен уточнять не стал.

МЕЖДУ ТЕМ

Германия остановила сертификацию «Северного потока2», но это ничего не значит

Эксперты объяснили KP.ru, почему не стоит посыпать голову пеплом и отчаиваться, что «Россия снова проиграла Европе в политике» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Северный поток — 2» достроен. Почему его так боится Украина и зачем он так нужен России

Трубопровод «Северный поток — 2» готов, но это не значит, что уже завтра где-нибудь под Берлином почувствуют запах российского природного газа (подробности).