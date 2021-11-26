Роскосмос передал правоохранителям результаты расследования появления дыры в корабле «Союз»

Роскосмос завершил расследование самого загадочного космического ЧП, результаты переданы правоохранительным органам. Фото: REUTERS

Расследованием самого таинственного космического ЧП предстоит заняться российским правоохранительным органам. В пятницу 26 ноября в Роскосмосе сообщили, что правоохранителям передали результаты собственного расследования о причинах появления дыры в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09»

«Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» были переданы в правоохранительные органы», - цитирует сообщение пресс-службы госкорпорации ТАСС.

Напомним, одно отверстие и семь царапин появились на стене бытового отсека «Союза», когда он был состыкован с МКС. Инцидент произошел еще в 2018 году, 30 августа. На станции упало давление. Оказалось, что утечка кислорода происходит из-за того, что кто-то просверлил отверстие в отсеке «Союза». Было установлено, что корпус корабля просверлили изнутри, в условиях невесомости, и сделал это человек, который не был знаком с устройством аппарата.

В 2019 году гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не может обнародовать причину появления отверстия, так как это нанесет ущерб двусторонним отношениям в космосе.

Среди версий появления отверстия обсуждалось желание астронавтки NASA вернуться на Землю из-за состояния здоровья или конфликта с возлюбленным на борту МКС.