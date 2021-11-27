Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" мог стать внезапный выброс метана

Причиной взрыва на шахте «Листвяжная» на Кузбассе мог стать внезапный выброс метана.

«Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв», - приводит ТАСС заявление источника в правоохранительных органах, который уточни, что на данный момент конкретная причина выброса не установлена, «в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы».

По его словам, будет изучено показывали ли датчики на шахте корректные данные по концентрации метана или нет. «Сейчас с этим тоже разбираются», - добавил он.

Напомним, в четверг, 25 ноября, произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков шахты «Листвяжная», что вызвало сильное задымление. В результате погибли 52 человека. Всего под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте. Суд уже арестовал инспектора Ростехнадзора на два месяца, директор шахты свою вину не признал.