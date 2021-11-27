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Происшествия27 ноября 2021 7:32

Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" мог стать внезапный выброс метана

Будет изучено показывали ли датчики корректные данные по концентрации метана
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" мог стать внезапный выброс метана

Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" мог стать внезапный выброс метана

Причиной взрыва на шахте «Листвяжная» на Кузбассе мог стать внезапный выброс метана.

«Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв», - приводит ТАСС заявление источника в правоохранительных органах, который уточни, что на данный момент конкретная причина выброса не установлена, «в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы».

По его словам, будет изучено показывали ли датчики на шахте корректные данные по концентрации метана или нет. «Сейчас с этим тоже разбираются», - добавил он.

Напомним, в четверг, 25 ноября, произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков шахты «Листвяжная», что вызвало сильное задымление. В результате погибли 52 человека. Всего под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте. Суд уже арестовал инспектора Ростехнадзора на два месяца, директор шахты свою вину не признал.