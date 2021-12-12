Что произошло в ночь на 12 декабря

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году. По ее словам, ожидается множество законопроектов, которые позволят улучшить экологическую обстановку. Также ожидаются изменения по налоговой системе. Они будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для проверки эффективности российской вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" потребуется всего 10 дней.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы он иногда подрабатывал частным извозом. По его словам, сейчас об этом говорить неприятно.

Посольство России в Вашингтоне принесло свои соболезнования родственникам жертв в результате мощнейших ураганов, обрушившихся на ряд штатов в США. По последним данным, там погибли более 70 человек, десятки людей до сих пор числятся без вести пропавшими.

Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, ранее выступала против строительства "Северного потока - 2". Однако теперь ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено.

Космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем конституции. Этот праздник отмечается в России 12 декабря.

В ночь на 12 декабря на Сицилии в городе Равануза произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. Мощная взрывная волна повредила два соседних здания. Также в результате ЧП пропали 12 человек, в том числе включая трое детей и молодая супружеская пара.