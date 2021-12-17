НАТО готова к диалогу с Россией по укреплению доверия, если Москва пойдет «на снижение напряженности»

Североатлантический альянс предложил в ближайшем будущем провести заседание Совета Россия – НАТО Фото: REUTERS

В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия при условии, что Москва предпримет конкретные шаги «для снижения напряженности», говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса.

«Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий […] и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия», - приводит выдержки из документа ТАСС.

Среди «озабоченностей» в заявлении указывается ситуация на границе с Украиной, где Альянс якобы наблюдает «значительную и неоправданную концентрацию» российских сил. Военный блок предупредил, что «любая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и заставит заплатить высокую цену».

В документе Североатлантический альянс также предложил в ближайшем будущем провести заседание Совета Россия – НАТО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы. По его словам, новая стратегическая концепция НАТО подчеркнет важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения, в том числе систем противодействия беспилотникам и зимней одежды для военнослужащих.

Ранее он говорил, что предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе «не заслуживает доверия», поскольку Москва якобы ранее нарушала Договор РСМД, из которого США вышли в 2019 году в одностороннем порядке.

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