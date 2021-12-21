Анна Попова заявила, что в России выявили 41 заражение омикрон-штаммом коронавируса

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество подтвержденных случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" в России достигло 41. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио "Комсомольская правда" во вторник, 21 декабря. С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте kp.ru.

Стоит отметить, что до этого было известно о порядка 30 случаях. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко. По его словам, заболевшие россияне находятся в стабильном состоянии, "тяжелых" среди них нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о случаях заболевания "омикроном" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 89 странах мира. По предварительным данным организации, "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта".