Блинкен: США планируют начать диалог с Россией по безопасности в начале 2022 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон планирует начать диалог с Москвой по безопасности в начале нового 2022 года, для переговоров американские власти намерены использовать различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что в отношении России Штаты «занимаются и дипломатией, и сдерживанием», при этом они готовы «жестко отвечать» на шаги, которые американцам кажутся агрессивными.

«Мы отдаем решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», - сказал Блинкен на брифинге во вторник, 21 декабря.

Он добавил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе Совет Россия – НАТО и ОБСЕ.

«Россия делала заявления и публиковала документы относительно того, что у нее есть претензии, требования, обеспокоенности. Они есть и у США, и у всех наших европейских партнеров относительно действий России. Все это будет обсуждаться. И, если мы сможем продвинуться дипломатическим путем, это будет гораздо предпочтительнее», - приводит слова Блинкена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения России по безопасности в Европе не развеяли опасений Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон намерен представить список действий Москвы, которые вызывают у него озабоченность.

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