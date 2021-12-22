Израиль ужесточит ограничения из-за «омикрона»

Израиль введет новые ограничения в из-за омикрон-штамма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 27 декабря власти Израиля ужесточат действующие в стране меры по борьбе с распространением коронавируса, такое решение правительственная комиссия приняла из-за нового штамма «омикрон», государственное израильское радио Kan.

В частности, все торговые центры страны будут работать по правилам "лилового знака": посетители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию, максимально дозволенная заполняемость помещений – не более одного человека на 15 квадратных метров площади, а вход в магазины площадью более 100 квадратных метров будет разрешен только при предъявлении так называемого «зеленого пропуска».

Кроме того, в израильских городах с высоким уровнем заражений школьников, в чьих классах первую дозу вакцины получили менее 70% учеников, переведут на дистанционный режим занятий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября из-за «омикрона» Израиль как минимум на две недели закрыл границы для всех иностранцев.

Насколько тревожными выглядят последние данные о распространении нового варианта коронавируса? И как с ним эффективнее всего бороться? На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

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