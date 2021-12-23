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Политика23 декабря 2021 2:32

Пушков назвал «несерьезными» заявления торгпреда США о том, что Россия нарушает нормы ВТО

По словам российского политика, «особенно комично звучит обвинения» в том, что РФ вводит «не обоснованные научно» импортные ограничения сельхозпродуктов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя доклад торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором она обвинила Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО), назвал ее заявления «несерьезными» и «комичными».

Напомним, как писал сайт kp.ru, США намерены использовать средства и механизмы ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли. По мнению американского торгпреда, проводимое Россией импортозамещение – нарушение норм ВТО.

«На фоне «большой рубки» по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций, рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

«Какие нормы ВТО?! О чем он вообще толкует? - возмущенно продолжил Пушков. - Особенно комично звучит обвинения, что Россия вводит «не обоснованные научно» (?) импортные ограничения сельхозпродуктов».

Он отметил, что как раз наоборот: «в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы».

«Если же говорить о «нормах», то односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США, причем не только в адрес России, сами по себе являются грубым нарушением всех норм международного права. Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет», - подчеркнул Пушков.

И подытожил: «Естественно, Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического».

К слову, ранее обвинения американского торгпреда прокомментировали в Кремле и МИД. Мария Захарова тоже сказала, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями».

Между тем, Вашингтон регулярно обвиняет Москву в том, что ее действия в сфере торговли якобы вредят интересам страны.