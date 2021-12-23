Пушков назвал «несерьезными» заявления торгпреда США о том, что Россия нарушает нормы ВТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя доклад торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором она обвинила Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО), назвал ее заявления «несерьезными» и «комичными».

Напомним, как писал сайт kp.ru, США намерены использовать средства и механизмы ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли. По мнению американского торгпреда, проводимое Россией импортозамещение – нарушение норм ВТО.

«На фоне «большой рубки» по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций, рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

«Какие нормы ВТО?! О чем он вообще толкует? - возмущенно продолжил Пушков. - Особенно комично звучит обвинения, что Россия вводит «не обоснованные научно» (?) импортные ограничения сельхозпродуктов».

Он отметил, что как раз наоборот: «в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы».

«Если же говорить о «нормах», то односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США, причем не только в адрес России, сами по себе являются грубым нарушением всех норм международного права. Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет», - подчеркнул Пушков.

И подытожил: «Естественно, Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического».

К слову, ранее обвинения американского торгпреда прокомментировали в Кремле и МИД. Мария Захарова тоже сказала, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями».

Между тем, Вашингтон регулярно обвиняет Москву в том, что ее действия в сфере торговли якобы вредят интересам страны.