Эксперт Роспотребнадзора: При заражении «омикроном» симптомы заболевания могут появиться уже через день

Инкубационный период при заражении «омикроном» чаще всего составляет три-шесть дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» симптомы заболевания могут появиться уже через день, хотя чаще всего инкубационный период составляет от трех до шести дней. Об этом рассказала журналистам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», - уточнила эксперт в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Татьяна Руженцова назвала первым симптомом заболевания при заражении этой разновидностью коронавируса сильную усталость, общую слабость. Кроме того, пациенты с «омикроном» часто страдают от головной боли, нередко у них повышается температура до 38 градусов и появляется кашель. Она отметила, что пока у врачей маловато данных о том, как протекает болезнь при новом штамме, но вскоре информации должно стать больше.

Между тем, 20 декабря глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. По его словам, в ВОЗ получили этому «устойчивое подтверждение». Он добавил, что люди, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, могут снова заразиться.

Насколько тревожными выглядят последние данные о распространении нового варианта коронавируса? И как с ним эффективнее всего бороться? На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

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