Член СПЧ Асмолов предложил приостановить обучение 9-летней студентки Тепляковой в МГУ

Член СПЧ Александр Асмолов призвал прекратить "опасный эксперимент" по обучению в МГУ девятилетней девочки. Фото: кадр из видео.

Член СПЧ Асмолов назвал опасным экспериментом обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ и рекомендовал приостановить обучение девочки в вузе, опасаясь за психическое и психофизиологическое развитие ребенка.

«Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой», - цитирует Александра Асмолова РИА Новости.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ отметил, что если Алиса Теплякова продолжит обучение в высшем учебном заведении, это может привести к психотравматическим последствиям для самой девочки, буллингу в СМИ в отношении всех участников образовательного процесса и нарушению эмоционального климата в семье девочки. Также Асмолов считает, что этот «опасный эксперимент» нарушает конвенцию по правам ребенка.

«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», - написал Асмолов в адресованном председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ обращении.

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой устроил потасовку в вузе, узнав, что девочке поставили двойку на экзамене. Представители вуза и отец юной студентки Евгений Тепляков рассказали kp.ru свои версии происходящего. Об отношении студентов к однокурснице-вундеркинду читайте здесь на kp.ru.