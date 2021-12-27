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Политика26 декабря 2021 21:58

Захарова — об иске ЕС в ВТО против России: «Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит»

Официальный представитель МИД напомнила, что импортозамещение стало ответом на европейские санкции против нашей страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря иску Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против российской политики импортозамещения стало понятно, во сколько страны ЕС оценивают «глупость и несамостоятельность» своих политиков, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя претензии Брюсселя к Москве из-за «дискриминации европейских товаров политикой импортозамещения», дипломат напомнила сумму иска – 290 миллиардов евро.

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», - написала она в своем Telegram-канале.

Мария Захарова пояснила, что «глупость» – потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. Она отметила, что «Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жёстко наказали», добавив: «Что там «жёстко» – садомазохистски».

А «несамостоятельность», по ее словам, проявилась в том, что решение о санкциях против нашей страны Евросоюз принял под давлением США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее требование ЕС прокомментировали в Госдуме, назвав европейский иск в ВТО перекладыванием ответственности за пострадавшие европейские компании на российскую сторону, а сумму в 290 миллиардов евро – «выдуманной».

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