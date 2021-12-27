Захарова — об иске ЕС в ВТО против России: «Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря иску Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против российской политики импортозамещения стало понятно, во сколько страны ЕС оценивают «глупость и несамостоятельность» своих политиков, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя претензии Брюсселя к Москве из-за «дискриминации европейских товаров политикой импортозамещения», дипломат напомнила сумму иска – 290 миллиардов евро.

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», - написала она в своем Telegram-канале.

Мария Захарова пояснила, что «глупость» – потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. Она отметила, что «Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жёстко наказали», добавив: «Что там «жёстко» – садомазохистски».

А «несамостоятельность», по ее словам, проявилась в том, что решение о санкциях против нашей страны Евросоюз принял под давлением США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее требование ЕС прокомментировали в Госдуме, назвав европейский иск в ВТО перекладыванием ответственности за пострадавшие европейские компании на российскую сторону, а сумму в 290 миллиардов евро – «выдуманной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз и Украина не могут определиться – они «умные или красивые»

Россию окружили двоемыслием и нападают на нас в приступах коллективной шизофрении (подробности).