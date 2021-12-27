Экономист напомнила, что в декабре пенсионерам выплатят деньги за январь 2022 года

В декабре пенсионерам выплатят деньги за январь 2022 года Фото: Shutterstock

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. Она пояснила, что это связано с новогодними и рождественскими праздниками, которые продлятся до 9 января включительно.

При этом экономист уточнила, что «единого графика выплат пенсий не существует», в разных регионах страны пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному.

«Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», - сказала Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, эксперт напомнила, что в этом месяце прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, а также для тех, кто вышел на заслуженный отдых три месяца назад, и «все эти выплаты поступят в декабре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Елена Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсии. На днях в ПФР напомнили гражданам о возможности получить повышенную фиксированную выплату к пенсии.

К слову, «КП» рассказывала, кому положены льготы для предпенсионеров и как воспользоваться всеми бонусами.

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