Новак объяснил газовый кризис в Европе отказом от долгосрочных контрактов

Ввице-премьер России Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газовый кризис в Европе вызван тем, что Еврокомиссия (ЕК) «целенаправленно» отказывается от базовых принципов – долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых, считает вице-премьер России Александр Новак.

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», - объяснил Новак в беседе с РБК.

Напомним, как писал сайт kp.ru,21 декабря цены на газ в замерзающей Европе накануне превысили отметку в рекордные 2 000 долларов за тысячу кубометров. До этого утром стоимость голубого топлива в Европе выросла почти на 8%, газ впервые с 6 октября подорожал до 1 850 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее, 20 декабря, компания «Газпром» решила не бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе 2022 года, а позже приостановила транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа».