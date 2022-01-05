МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога

МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. Такое заявление в среду, 5 января, сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», - говорится в заявлении ведомства, где отмечено, что именно на это направлены шаги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В министерстве также заявили, что поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. «Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной», - говорится в сообщении, где также уточняется, что на данный момент сведений о пострадавших среди российских граждан нет.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы, отметив, что в данном случае важно, чтобы никто не вмешивался извне.

Напомним, акции протеста начались из-за резкого роста цен на газ, но позже переросли беспорядки. В некоторых регионах и городах ввел режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к гражданам, отметив, что все законные просьбы и требования «будут внимательно учтены» и власти примут соответствующие решения.