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В мире5 января 2022 12:34

В столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате отключена телефонная связь

В Нур-Султане и Алма-Ате не работают телефоны и интернет
Мария ПАВЛОВА
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В Казахстане отключили телефонную связь.

В Казахстане отключили телефонную связь.

Фото: REUTERS

В столице Казахстана Нур-Султане и в Алма-Ате (город республиканского значения) в среду 5 января отключили телефонную связь. Об этом сообщает Интерфакс.

Телефоны перестали работать одновременно у всех пользователей около 17.00 по местному времени (в 14.00 по московскому времени).

Как ранее сообщалось на kp.ru, отключения сотовой связи в Казахстане начались уже во вторник 4 января. Также сообщалось, что оператор Казахтелеком отключил интернет во всем Казахстане.

Основатель сервисов Red Shield VPN и GlobalCheck Владислав Здольников заявил, что речь идет о «тотальном отключении интернета в стране».

Напомним, во вторник 4 января сразу в нескольких городах Казахстана начались акции протестов. Митингующие вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. Видео начала протестов здесь.

В Алма-Ате произошли серьезные столкновения протестующих с силовиками.

Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП из-за протестных акций.