Ревущая толпа в Алма-Ате напала на спецкора "КП" Владимира Ворсобина: "Пришлось отбиваться от митингующих с арматурой"

Ревущая толпа в Алма-Ате напала на спецкора "КП" Владимира Ворсобина Фото: REUTERS

Попал под горячую руку революционеров. Потерял бдительность. Здесь шалеешь, конечно, от взрывов, которые становятся обыкновенным алма-атинским фоном. Не смог удержаться, когда прямо передо мной революционеры стали разрывать на части полицейскую машину. Для русского взгляда фантастическое зрелище!.. Но тут я поднял свой телефон для съемки повыше - очень не вовремя. Революционеры схватили меня с криками: «Провокатор!», пытаясь вырвать телефон у меня из рук. Я телефон решительно не отдавал. Поэтому митингующие начали думать, что со мной делать.

- Он работает на власть, - кричали они. - Он сольет съемку, а потом за нами придут, как это было уже не раз.

- Пусть сотрет свое видео, – кричали другие.

- Да забери у него просто телефон, - посоветовал проходящий мимо старичок. - И дело с концом.

Пришлось доставать свое последнее оружие – удостоверение «Комсомольской правды».

Хотя, казалось бы, у меня не было никакого шанса, никакой надежды, так как я никогда не видел столько людей с палками, ломами, дубинками, арматурой одновременно перед собой. Но удостоверение оказалось волшебным. Из-за того, что я из Москвы, из-за того, что я русский журналист, люди потеряли ко мне всякий интерес. Через пару кварталов ситуация повторилась. Тут я уже не стал испытывать судьбу, метнулся во дворы и заперся в одном из подъездов.

Сейчас, наученный горьким опытом, восхищаюсь работой фотокоров и телевизионщиков в Алма-Ате. Их я тут видел ровно … двух. Сейчас их почему-то уже не наблюдаю, не знаю, целы ли...

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