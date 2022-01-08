«Казахтелеком» предоставил абонентам бесплатные звонки на период режима ЧП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная телекоммуникационная компания Казахстана «Казахтелеком» предоставила совим абонентам бесплатные звонки на период действия режима чрезвычайного положения.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерства цифрового развития республики, кроме бесплатных звонков абонентам предоставят безлимитные междугородные звонки. Также компания даст 1 000 минут на звонки с фиксированного городского телефона на номера других операторов связи.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе «Казахтелеком» на фоне протестов отключил интернет во всем Казахстане. Согласно данным проекта GlobalCheck, в республике не работали интернет и мобильная связь. Спустя некоторое время оператор восстановил связь в нескольких регионах республики.

Напомним, из-за беспорядков в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка.

Ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы находятся на территории Казахстана по просьбе президента государства.