Захарова предложила США перед переговорами по безопасности «поднять себе настроение»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «поднять себе настроение» перед переговорами с Москвой по стратегической стабильности и безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января.

Так дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала «неоптимистичный» настрой США. Дело в том, что высокопоставленный представитель вашингтонской администрации заявил журналистам, что США идут на переговоры с Россией «с ощущением реализма, а не оптимизма».

«Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», - сказала Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте США заявили, что на переговорах в Женеве американская делегация намерена обсуждать с представителями Москвы только вопросы двусторонних отношений, а более широкие темы Вашингтон планирует оставить для многосторонних форматов. По словам представителя госдепа, в понедельник Штаты и Россия озвучат друг другу свои «предложения и лежащие в их основе обеспокоенности».

Накануне сообщалось, что США готовы обсудить с Россией отказ от размещения ракет на Украине. Между тем, в Пентагоне исключили возможность сокращения своего военного присутствия в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия обнуляет итоги холодной войны: Украина не войдет в НАТО, а у наших границ не должно быть ракет

Москва сделала Вашингтону и Брюсселю предложение, от которого очень сложно отказаться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности).