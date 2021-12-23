Глава МИД ФРГ заявила об общей позиции с канцлером Германии по «Северному потоку – 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ей с канцлером Олафом Шольцем удалось прийти к общему мнению по вопросу сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, однако теперь как канцлер, так и я, четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», - сказала глава немецкого МИД в интервью изданию Die Zeit.

Анналена Бербок добавила, что при принятии касающихся газопровода решений самую важную роль будет играть энергетическая безопасность, которой в Германии придают большое значение.

Как писал сайт kp.ru, новый канцлер ФРГ Шольц считает проект «Северный поток — 2» коммерческим, и на днях он говорил, что сертификация трубопровода с политикой никак не связана, а немецкий регулятор будет принимать решение, руководствуясь только европейским энергетическим законодательством. До этого Бербок заявляла, что газопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза, поэтому его запуск на данный момент одобрен быть не может.

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