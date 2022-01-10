США и РФ согласились в Женеве, что ядерную войну нельзя развязывать

РФ и США сошлись во мнении, что ядерную войну нельзя развязывать, так как в не не будет победителей. Фото: REUTERS

Делегации США и РФ во время переговоров в Женеве подтвердили мнение, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман после окончания российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в понедельник, 10 января.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности длились почти восемь часов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах Российскую Федерацию, заявил, что они были сложными, но глубокими и конкретными.

В частности, во время переговоров был затронут вопрос с ситуацией вокруг Украины. Сергей Рябков заявил, что у России нет и не может быть намерений напасть на Украину, "вторжение" в эту страну со стороны РФ исключено.

Также во время переговоров Сергей Рябков призвал НАТО отказаться от "освоения территорий" тех государств, что вступили в альянс после 1997 года.