Байден в третий раз назвал вице-президента Харрис главой государства

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден в очередной раз назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Как передает телеканал Fox News, все произошло во вторник, 11 января, во время выступления главы Белого дома в Университетском центре Атланты. Байден говорил о событиях 6 января 2021 года, когда Капитолий подвергся захвату протестующими.

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на "до и после"», – заявил американский лидер.

Байден уже третий раз допускает подобную оговорку в отношении Камалы Харрис. Как писал сайт kp.ru, сама вице-президент США разозлилась, когда после такого заявления американского лидера ее спросили о «настоящем президенте».

Напомним, это далеко не первая ошибка Байдена. Ранее он долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого перепутал имя губернатора Мичигана, а также в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.