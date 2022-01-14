Советник президента США пригрозил ответом в случае размещения Россией военных в Латинской Америке

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Россия решит разместить свои войска в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут решительный ответ на подобные действия. Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», - сказал советник Байдена на брифинге в Белом доме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Как потом сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа глав двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.

Он рассказал, что Путин предупредил американского коллегу, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ ровно так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Ушаков также отметил важность того, что Байден в ходе разговора несколько раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку победителей в ней не будет.