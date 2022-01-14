Советник Байдена пообещал вскоре рассказать о «планах России» по поводу Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие сутки Соединенные Штаты намерены обнародовать свои данные о «планах России» по поводу пресловутого «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявил на брифинге в Белом доме 13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, на сегодняшний день у Вашингтона гораздо меньше уверенности в достоверности собранной американской разведкой информации. Как утверждает советник Байдена, наша страна якобы «снова готовит сценарий», который мировая общественность «видела в 2014 году». В частности, речь может идти о подготовке «сфабрикованных» сведений, на оснований которых можно будет обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».

«У администрации будут дополнительные детали по поводу того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», - пообещал журналистам Джейк Салливан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину.

Между тем, в Москве неоднократно заявляли, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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