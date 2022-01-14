Блинкен: США ждут от России решения по ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после переговоров с Россией по гарантиям безопасности Соединенные Штаты ждут от Москвы решения по ситуации вокруг Украины.

«России надо обсудить все это у себя дома. Мы делаем то же самое», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции NPR.

По его словам, существует только два пути – дипломатия или конфронтация, и нашей стране нужно «решить, по какому из них пойти», Вашингтон же при этом привержен «пути дипломатии и диалога».

«Мы считаем, что это лучший путь вперед, это наиболее ответственный путь вперед с точки зрения решения разногласий и также ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому», - заявил Блинкен.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 января в Брюсселе прошли первые за 2,5 года переговоры в формате Совета Россия – НАТО. Ранее сообщалось, что сторонам удалось договориться по мелочам, а вот по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс остались при своем мнении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между западным блоком и Россией существуют серьезные противоречия.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину – ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Вторгнитесь, ну пожалуйста»: Зачем Украина продолжает нагнетать панику

Те, кто нагнетают истерику в Киеве, сами ни в какую «агрессию» Москвы не верят (подробности).