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Политика15 января 2022 2:30

Reuters: США обсудили с энергокомпаниями снабжение Европы газом на случай срыва поставок из России

По версии госдепартамента, такое может случиться из-за ситуации вокруг Украины или американских санкций
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Консультации проводились под руководством старшего советника госдепартамента США по энергетической безопасности

Консультации проводились под руководством старшего советника госдепартамента США по энергетической безопасности

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями, обсуждались возможные планы снабжения стран Евросоюза газом на случай срыва поставок голубого топлива из России, передает Reuters со ссылкой на представителей правительства США.

«Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций», - приводит агентство слова одного из своих собеседников.

Отмечается, что консультации проводились под руководством старшего советника госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. В частности, речь шла о возможных перебоях поставок российского природного газа, которые могут произойти, по версии американских властей, из-за ситуации вокруг Украины или очередных санкций Вашингтона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 января цена на газа в Европе снова взлетела вверх. На открытии торгов она поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров. Ранее агентство Bloomberg предупредило, что ЕС рискует остаться без голубого топлива уже в ближайшие месяцы. Специалисты указали на морозную погоду и небольшие запасы ресурса в хранилищах. Предпосылками к кризису называли процесс перехода к возобновляемым источникам энергии, а также снижение собственной добычи.