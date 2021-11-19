Следователи предъявили обвинение экс-замминистра просвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку предъявили обвинения по делу о мошенничестве. По версии следствия, обвиняемые заключили фиктивные трудовые договоры с РАНХиГС с целью хищения бюджетных средств.

«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения», – сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 годы Минпросвещения перечисляло устроенным по фальшивым документам сотрудникам заработную плату. В результате ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября 2021, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

Напомним, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в одной камере с рецидивисткой, склонной к насилию.