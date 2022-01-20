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Политика20 января 2022 3:36

Премьер Японии заявил, что настроен на продолжение переговоров о мирном договоре с Россией

Фумио Кисида напомнил, что этот вопрос он ранее обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что он решительно настроен на продолжение переговоров о мирном договоре с Россией. Он напомнил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора в прошлом году.

«Мы с президентом Путиным подтвердили, что серьезно настроены на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами», - подчеркнул японский премьер.

По словам Фумио Кисиды, он «намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом России и на основе всех уже достигнутых договоренностей упорно продвигаться к заключению мирного договора», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава российского государства говорил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это нонсенс, обе страны заинтересованы в нормализации отношений. Владимир Путин отметил, что Москва всегда выступала за уважение итогов Второй мировой войны и за переговоры по мирному договору. Российская сторона готова выстроить работу на основе советско-японской декларации 1956 года, однако Япония постоянно меняет свою позицию.