Рябков: Россия сформулировала повестку по безопасности, США и Запад в целом ей следуют

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что на сегодняшний день Москва «удерживает внешнеполитическую инициативу» и формирует повестку по безопасности, а Соединенные Штаты и Запад в целом ей следуют.

«Дипломатия оказалась не только искусством возможного, но в какой-то мере искусством невозможного, потому что те задачи и те рубежи, на которые мы должны выйти, они какое-то время назад, наверное, не рассматривались в практическом плане», - сказал замглавы МИД в пятничном эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Рябков отметил, что сейчас российские дипломаты занимаются этим «в повседневном режиме»

«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними и так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», - сказал замминистра.

Он также выразил мнение, что «роль дипломатии повысилась», и пообещал, что МИД будет «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».

Ранее Сергей Рябков, говорил, что оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет. Он отметил, что не видит смысла «вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения». Рябков пояснил, что главная проблема кроется в том, что Запад хочет вести диалог на удобных для себя условиях, а Россия заинтересована в переговорах на основе взаимности.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, это два документа, переведенные на несколько языков. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в часть предложений Москвы неприемлемы, а глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

12 января в Брюсселе прошли первые за 2,5 года переговоры в формате Совета Россия – НАТО. Как отмечал сайт kp.ru, сторонам удалось договориться по мелочам, а вот по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс остались при своем мнении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между западным блоком и Россией существуют серьезные противоречия.

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