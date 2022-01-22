WP: США попросили Россию не публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

США попросили Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

Должностные лица Вашингтона попросили своих российских коллег не публиковать письменный ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось, что США должны предоставить ответ на следующей неделе. Однако, как отмечает издание, некий «чиновник госдепартамента высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать» документ, чего в Белом доме не хотели бы.

По словам представителя госдепа, письменный ответ США будет включать в себя не только предложения американской стороны по вопросам безопасности, но и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой. При этом, по данным WP, там не будет обещаний об отказе НАТО от политики «открытых дверей».

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве сказал, что считает правильным предать гласности ответ Штатов.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, это два документа, переведенные на несколько языков. Позже Блинкен заявил, что часть предложений Москвы неприемлемы, а Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

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