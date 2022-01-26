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Экономика26 января 2022 20:01

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за семь месяцев

Рубль продолжает падение на фоне геополитических рисков
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Курс евро поднялся выше 90 рублей.

Курс евро поднялся выше 90 рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе торгов 26 января, по данным Московской биржи, российский рубль продолжил падение, а евро и доллар укрепились по отношению к рублю.

Так, за доллар впервые с ноября 2020 давали более 80 рублей. В конце дня курс доллара поднялся до 80,25 рубля. Евро в течение дня подорожал до 90 рублей, а на конец дня его стоимость поднялась на 1,36 рубля и достигла отметки в 90,16 рубля, а потом – до 90,34 рубля. Это максимум с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что 26 января впервые с 13 октября 2014 года цена нефти марки Brent превысила отметку $90 за баррель.

Российское министерство финансов опубликовало приказ, согласно которому поднимаются минимальные цены на крепкий алкоголь. Подробности здесь на kp.ru.

А вот каких правил советует придерживаться финансовый аналитик тем, кто хочет попытать счастья в игре на бирже и не прогореть. Подробности.