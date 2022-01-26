Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за семь месяцев

Курс евро поднялся выше 90 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе торгов 26 января, по данным Московской биржи, российский рубль продолжил падение, а евро и доллар укрепились по отношению к рублю.

Так, за доллар впервые с ноября 2020 давали более 80 рублей. В конце дня курс доллара поднялся до 80,25 рубля. Евро в течение дня подорожал до 90 рублей, а на конец дня его стоимость поднялась на 1,36 рубля и достигла отметки в 90,16 рубля, а потом – до 90,34 рубля. Это максимум с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что 26 января впервые с 13 октября 2014 года цена нефти марки Brent превысила отметку $90 за баррель.

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