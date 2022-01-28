США пригрозили России ответом в случае размещения военных на Кубе

Руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс Фото: REUTERS

Если Россия решит разместить свои войска или вооружения в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут решительный ответ, однако пока Вашингтон считает заявления о такой возможности «пустыми угрозами». Об этом на брифинге 27 января заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на просьбу журналистов рассказать о возможных действиях американской администрации в случае гипотетического размещения российских ракет на Кубе.

«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», - сказал Прайс.

Официальный представитель госдепа добавил, что Штаты «решительно ответят», когда увидят «движение в этом направлении». Ранее об этом почти дословно говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе, отметил, что не стоит забывать о суверенности этих государств.

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