Посол Антонов назвал заявления США о Чечне попыткой вмешательства в дела России

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассматривает заявления Госдепа США о так называемых "репрессиях" в Чечне как попытку вмешательства во внутренние дела государства, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", - приводятся слова Антонова на странице посольства в социальной сети Facebook.

Антонов также рекомендовал улучшать собственные "каноны демократии", а не "заниматься нравоучениями".

Напомним, 27 января Госдепартамент США выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях", которые якобы происходят в Чеченской Республике, в том числе ситуации с арестом жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде.

Мусаеву доставили в спецприемник МВД РФ по Чеченской Республике. Об этом 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силовики, задержавшие Мусаеву, "совершали законные и согласованные оперативные действия". По словам Кадырова, "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму и поддерживают его".

Глава Чеченской республики подчеркнул, что правоохранительные органы честно выполнили свою работу в соответствии с процессуальным законодательством. Кроме того, действия чеченских силовиков были согласованы с полицейскими из Нижегородской области, где осуществлялось мероприятие по аресту супруги бывшего судьи.

Он также обратил внимание, что перед задержанием Янгулбаевых три раза просили явиться в полицию через повестку.