Yomiuri: Байден посетит Японию во второй половине мая

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден посетит Японию с официальным визитом уже в конце будущей весны – во второй половине мая, сообщает со ссылкой на источники в правительстве Страны восходящего солнца японская газета Yomiuri.

По данным собеседников издания, стороны уже приступили к согласованию точных сроков визита главы Белого дома в Токио. Отмечается, что поездка Байдена будет приурочена к следующей встрече лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Япония, США, Индия и Австралия), которая пройдет в первой половине этого года в одном из японских городов. Об этом ранее объявил премьер страны Фумио Кисида.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Фумио Кисида возглавил кабинет министров Японии 4 октября 2021 года. Его первым телефонным разговором с зарубежным лидером на посту главы правительства стала беседа с Джо Байденом.

Тогда Кисида рассказал, что американский президент .подтвердил обязательства Штатов защищать Страну восходящего солнца в соответствии с 5-й статьей договора о безопасности, и что они договорились продолжать двустороннее сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, Северной Кореей и пандемией коронавируса.