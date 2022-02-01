Захарова заявила, что эвакуация западных журналистов из Киева приведет к потоку дезинформации

Мария Захарова назвала эвакуацию западных журналистов из Киева способом для Вашингтона и Лондона "развязать руки" в информационной войне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд западных журналистов из Киева. Захарова назвала это способом «развязать руки» Вашингтону и Лондону в информационной войне против России.

Захарова отметила, что, по данным СМИ, Вашингтон начал эвакуацию своих журналистов, работающих в Украине.

«США начали эвакуацию своих журналистов из Украины. По данным эстонской газеты Postimees, указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, оставаться предлагается на свой страх и риск», - написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД предположила, что находящиеся в Украине журналисты могли предоставлять в редакции объективную информацию и тем самым мешать ведению информационной войны против России.

«Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать «русские танки на Крещатике» и «сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах», - написала Захарова.

Ранее Власти Канады призвали семьи дипломатов покинуть Украину. Австралия и Германия эвакуировали из Киева семьи сотрудников своих посольств. Правительство Японии также призвало своих граждан срочно покинуть Украину.

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