В американском городе Бриджуотер произошла стрельба в колледже

Стрельба произошла в одном из корпусов колледжа в городе Бриджуотер Фото: REUTERS

В американском городе Бриджуотер (штат Вирджиния) произошла стрельба в одном из корпусов колледжа, администрация учебного заведения предупредила о стрелке студентов и попросила молодых людей найти убежище, спрятаться. На месте работают сотрудники полиции.

«Сообщения о стрелке на территории университета. Всем укрыться на месте. Это не учебная тревога», - говорится в сообщении на странице колледжа Бриджуотера в Twitter.

Вскоре губернатор штата Гленн Янгкин объявил о том, что предполагаемый стрелок задержан полицейскими.

«Меня проинформировали о ситуации в колледже Бриджуотера. Стрелявший задержан, а полиция города и штата находятся на месте», - написал он в своем Twitter.

Информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет, личность задержанного не раскрывается.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, сайт kp.ru писал о стрельбе возле одной из школ в американском городе Аврора (штат Колорадо), в результате ранения получили по меньшей мере пять подростков. До этого мы рассказывали о стрельбе на домашней вечеринке в Калифорнии. Это случилось в середине октября в городе Уиттьер, тогда трое подростков получили тяжелые ранения. Раненых доставили в больницу, все были в критическом состоянии, причем самому младшему из них 15 лет, старшему – 19.