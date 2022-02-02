Британия обеспокоена усилением присутствия России в Латинской Америке

Лондон выразил обеспокоенность усилением присутствия России в Латинской Америке Фото: REUTERS

Лондон внимательно наблюдает за действиями России в странах Латинской Америки и встревожен усилением российского присутствия в регионе, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, укрепление связей Москвы с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также общая политика нашей страны в Латинской Америке «вызывает серьезную обеспокоенность» на Западе. Джеймс Хиппи отметил, что «российское присутствие в регионе неоспоримо», и пояснил, что «речь идет об осмысленной» политике.

Замглавы британского военного ведомства подчеркнул, что складывающаяся ситуация «представляет особую угрозу» для союзников Соединенного Королевства, в первую очередь – для США, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс, отвечая на просьбу журналистов рассказать о возможных действиях американской администрации в случае гипотетического размещения российских ракет на Кубе, заявил, что если Россия решит разместить свои войска или вооружения в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут решительный ответ. Правда, пока Вашингтон, по его словам, считает заявления о такой возможности «пустыми угрозами».

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе, отметил, что не стоит забывать о суверенности этих государств.

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