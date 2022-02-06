Шольц назвал целью своего визита в США необходимость послать Кремлю «единый сигнал»

Канцлер ФРГ Шольц заявил о цели своего визита в США в понедельник 7 февраля. Фото: REUTERS

Накануне своего визита в США, который запланирован на понедельник 7 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о важности координации с Вашингтоном и европейскими партнерами. Целью этой координации Шольц назвал необходимость «направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России - с политической, экономической и геостратегической точек зрения». Об этом глава правительства ФРГ заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье 6 февраля.

В Вашингтоне Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Ранее сообщалось о намерении канцлера ФРГ после визита в США посетить Россию и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Киеве и на Западе в последнее время заявляют о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. Так, еще в конце 2021 года немецкая газета BILD придумала сценарий возможного «вторжения» России на Украину, а несколько дней назад агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении». В Кремле заявляют об опасности такого рода провокаций.

В то же время министр обороны Украины Резников заявил об отсутствии сиюминутных военных угроз со стороны России. Подробности читайте здесь на kp.ru.