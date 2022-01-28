Нуланд: США не позволят запустить «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину проект газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. Об этом заявила на брифинге в четверг, 27 января, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, Вашингтон «продолжает вести очень тесные и четкие переговоры» со своими союзниками в Германии, при этом Соединенные Штаты и их союзники едины в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ в случае эскалации ситуации вокруг Незалежной.

«Я буду с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед», - заявила Нуланд журналистам.

Замгоссекретаря добавила, что Штаты с союзниками также едины и в том, что «предпочитают дипломатию», но при этом «мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в случае гипотетического «вторжения» американские власти не допустят запуск газопровода. После его заявления глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить «Северный поток — 2» в список санкций.

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