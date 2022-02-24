Джонсон созвал экстренный саммит НАТО 24 февраля 2022 года

Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО в четверг 24 февраля 2022 года.

Об этом британский премьер написал в Twitter. Борис Джонсон назвал события в Украине «катастрофой» для Европы. Он отметил, что инициирует срочный саммит НАТО.

«Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации сегодня утром в связи с вторжением России на Украину. Я также созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению срочного саммита НАТО», - цитирует заявление Бориса Джонсона РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать военную миротворческую операцию в Донбассе. Полный текст обращения российского президента о начале спецоперации здесь на kp.ru.

Спикер российской Госдумы Володин заявил о необходимости немедленной демилитаризации Украины для предотвращения войны в Европе.

В то же время белорусский президент Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.