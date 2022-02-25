В Белом доме отказались ответить, станут ли США спасать Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в четверг, 24 февраля, отказалась прямо сказать, станут ли американские власти «спасать» президента Украины Владимира Зеленского, если его захватят или отдадут под суд. Об этом ее спросил один из корреспондентов.

«Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», - обтекаемо ответила официальный представитель вашингтонской администрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден, выступая с заявлением по ситуации в Незалежной и рассказывая о новых санкциях против России, заявил, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Но в связи с последними событиями Вашингтон направит дополнительные войска в Германию защищать восточный фланг НАТО.

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